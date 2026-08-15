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Особняки в периферийной единице Халкидики, Греция

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2 объекта найдено
Особняк 10 комнат в Неа Флогита, Греция
Особняк 10 комнат
Неа Флогита, Греция
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 520 м²
Количество этажей 2
🏡 ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ВИЛЛА У МОРЯ В ГРЕЦИИ — ГОТОВЫЙ АКТИВ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 📍 Неа Флогита, полуо…
$2,94 млн
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Особняк 5 спален в Каландра, Греция
Особняк 5 спален
Каландра, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Количество этажей 3
Situated in a magnificent setting the estate villa in Posidi built-in 2007  offers 1,800 sq …
$10,98 млн
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Параметры недвижимости в периферийной единице Халкидики, Греция

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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