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Офисы в периферийной единице Халкидики, Греция

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коммерческая недвижимость
190
отели
149
инвестиционная недвижимость
21
1 объект найдено
Офис 210 м² в Кассандрино, Греция
Офис 210 м²
Кассандрино, Греция
Площадь 210 м²
Уникальная коммерческая недвижимость доступна в сердце Неа Фокеа, Халкидики. Недвижимость им…
$557,505
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Агентство
Halkidiki Properties
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