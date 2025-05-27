Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Chalastra
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Chalastra, Греция

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла в Chalastra, Греция
Вилла
Chalastra, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м в пригороде города Салоники. Кот…
$125,366
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти