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Виллы в Chaidari, Греция

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Chaidari, Греция
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Chaidari, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 800 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€2,20 млн
Realting.com
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