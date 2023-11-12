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Коттеджи в Chaidari, Греция

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4 объекта найдено
Коттедж 1 комната с furnishings в Chaidari, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Chaidari, Греция
Комнаты 1
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 76 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью
€130,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Chaidari, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Chaidari, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
€129,000
Коттедж 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Chaidari, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Chaidari, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€1,30 млн
Коттедж 2 спальни с furnishings в Chaidari, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Chaidari, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
€120,000
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