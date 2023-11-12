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Коммерческая недвижимость в Chaidari, Греция

2 объекта найдено
Другое 3 спальни в Chaidari, Греция
Другое 3 спальни
Chaidari, Греция
Количество спален 3
Площадь 340 м²
€420,000
Коммерческая в Chaidari, Греция
Коммерческая
Chaidari, Греция
2-х этажное здание в Чайдари, действующее как коммерческий магазин для стен, пола, ванной и …
€1,60 млн
Realting.com
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