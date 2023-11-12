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Квартиры в Chaidari, Греция

однокомнатные
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4 объекта найдено
Квартира 3 спальни с видом на горы в Chaidari, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы
Chaidari, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 128 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€258,000
Квартира 1 спальня в Chaidari, Греция
Квартира 1 спальня
Chaidari, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 47 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€147,000
Квартира 1 спальня с furnishings в Chaidari, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Chaidari, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 47 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
€105,000
Квартира 1 спальня в Chaidari, Греция
Квартира 1 спальня
Chaidari, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 64 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
€85,000
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