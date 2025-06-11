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Долгосрочная аренда студий в периферии Центральной Македония, Греция

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2 объекта найдено
Студия 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Студия 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2
Kavala, Agios Ioannis: Studio apartment for rent 48 sq.m. located on the 2nd floor of a buil…
$343
в месяц
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Студия в Municipality of Thessaloniki, Греция
Студия
Municipality of Thessaloniki, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1
Apartment for rent in DEPOS, Kavala of Kavala Prefecture for 230€ (Listing No 849). Another …
$242
в месяц
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Realting.com
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