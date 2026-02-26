Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферия Центральная Македония
  4. Жилая
  5. Особняк
  6. Вид на море

Особняки с видом на море в периферии Центральной Македония, Греция

Особняк Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Особняк 6 комнат в Ханиотис, Греция
Особняк 6 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Προτείνετε τον εαυτό μας Эта исключительная резиденция προσφέρει μια μοναδική δυνατότητα για…
$3,50 млн
Оставить заявку
Особняк 5 спален в Каландра, Греция
Особняк 5 спален
Каландра, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Количество этажей 3
Situated in a magnificent setting the estate villa in Posidi built-in 2007  offers 1,800 sq …
$10,98 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в периферии Центральной Македония, Греция

с гаражом
с садом
с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти