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Бунгало в периферия Центральная Македония, Греция

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1 объект найдено
Бунгало 3 спальни с кондиционером, с центральным отоплением, с парковка в Pefkochori, Греция
Бунгало 3 спальни с кондиционером, с центральным отоплением, с парковка
Pefkochori, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Much admired Bungalow with private manicured gardens surrounded by brick walls and gated wit…
€490,000

Параметры недвижимости в периферия Центральная Македония, Греция

недорогая
элитная
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