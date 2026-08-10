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в Аттике, Греция

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1 объект найдено
Отельный номер 25 м² в Municipality of Athens, Греция
Отельный номер 25 м²
Municipality of Athens, Греция
Площадь 25 м²
Инвестиции в недвижимость Афин: бутик‑отель Socio Central и программа Golden Visa для получе…
$288,284
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