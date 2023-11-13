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Виллы в Asvestochori, Греция

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1 объект найдено
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Asvestochori, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Asvestochori, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 375 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 375 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
€2,10 млн
Realting.com
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