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Земельные участки в Asvestochori, Греция

15 объектов найдено
Земельные участки в Asvestochori, Греция
Земельные участки
Asvestochori, Греция
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 119 m2, Код. 3-1080, 39.000 €
€39,000
Земельные участки в Asvestochori, Греция
Земельные участки
Asvestochori, Греция
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 617 m2, Код. 1-804, 68.000 €
€68,000
Земельные участки в Asvestochori, Греция
Земельные участки
Asvestochori, Греция
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 39000 m2, Код. 1-76, 230.000 €
€230,000
Земельные участки в Asvestochori, Греция
Земельные участки
Asvestochori, Греция
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 5037 m2, Код. 1-78, 100.000 €
€100,000
Земельные участки в Asvestochori, Греция
Земельные участки
Asvestochori, Греция
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 4100 m2, Код. 1-7, 40.000 €
€40,000
Земельные участки в Asvestochori, Греция
Земельные участки
Asvestochori, Греция
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 621 m2, Код. 1-17, 150.000 €
€150,000
Земельные участки в Asvestochori, Греция
Земельные участки
Asvestochori, Греция
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 284 m2, Код. 1-19, 75.000 €
€75,000
Земельные участки в Asvestochori, Греция
Земельные участки
Asvestochori, Греция
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 244 m2, Код. 1-21, 75.000 €
€75,000
Земельные участки в Asvestochori, Греция
Земельные участки
Asvestochori, Греция
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 3900 m2, Код. 1-20, 165.000 €
€165,000
Земельные участки в Asvestochori, Греция
Земельные участки
Asvestochori, Греция
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 500 m2, Код. 1-478, 98.000 €
€98,000
Земельные участки в Asvestochori, Греция
Земельные участки
Asvestochori, Греция
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 5400 m2, Код. 1-591, 60.000 €
€60,000
Земельные участки в Asvestochori, Греция
Земельные участки
Asvestochori, Греция
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 20000 m2, Код. 1-692, 50.000 €
€50,000
Земельные участки в Asvestochori, Греция
Земельные участки
Asvestochori, Греция
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 400 m2, Код. 1-727, 95.000 €
€95,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Asvestochori, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Asvestochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1200 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
€200,000
Земельные участки 1 комната в Asvestochori, Греция
Земельные участки 1 комната
Asvestochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 17200 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, …
Цена по запросу
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