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Коттеджи в Asvestochori, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Asvestochori, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Asvestochori, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 348 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 348 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€320,000
Realting.com
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