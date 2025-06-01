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Виллы в Астросе, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Астрос, Греция
Вилла
Астрос, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Этаж -1/4
-------------------------- Оазис спокойствия и роскоши в сердце Пелопоннеса В Камари, Ксилок…
$1,71 млн
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