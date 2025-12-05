Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Астрос
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Вид на горы

Таунхаусы с видом на горы в Астросе, Греция

1 объект найдено
Таунхаус 3 комнаты в Астрос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Астрос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Продается таунхаус площадью 117 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уро…
$236,150
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
