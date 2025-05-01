Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Asterousia Municipal Unit
  4. Жилая

Жильё в Asterousia Municipal Unit, Греция

1 объект найдено
Вилла в Municipality of Archane Asterousia, Греция
Вилла
Municipality of Archane Asterousia, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Эта современная вилла является лишь одной из вилл, которые составляют комплекс из четырех по…
$1,04 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Asterousia Municipal Unit, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти