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Коммерческая недвижимость в Асосе, Греция

1 объект найдено
Коммерческое помещение 270 м² в Асос, Греция
Коммерческое помещение 270 м²
Асос, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 270 м²
For Sale -- Residential Other properties  -- Korinthia: Assos-Lechaio 270 Sq.m., 9 Bedrooms,…
$510,349
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