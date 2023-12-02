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Жильё в Асирос, Греция

1 объект найдено
Коттедж 6 спален с furnishings в Асирос, Греция
Коттедж 6 спален с furnishings
Асирос, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€300,000
в месяц
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Grekodom Development
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