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Таунхаусы с видом на горы в Asprovalta, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты в Asprovalta, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Asprovalta, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Аспровальте. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоколь…
$167,632
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Grekodom Development
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