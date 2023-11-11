ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Земельные участки
Аспровалта
Земельные участки в Аспровалта, Греция
Очистить
19 объектов найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Земельные участки 1 комната
Аспровалта, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 545 кв.м. в Аспровальте. На территории с возможностью п…
€280,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Nea Vrasna, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. в Аспровальте. На территории подведена вода, …
€95,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Nea Vrasna, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1335 кв.м. в Аспровальте. На территории строение, подве…
€210,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Nea Vrasna, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 953 кв.м. в Аспровальте. На территории подведена вода, …
€100,000
Рекомендовать
Земельные участки под аренду
Аспровалта, Греция
248 м²
ID: #PF4 - Thessaloniki, Agios Georgios: FOR SALE plane plot 248sm corner with a Coefficient…
€30,000
Рекомендовать
Земельные участки под аренду
Аспровалта, Греция
382 м²
ID: #PF02 - Thessaloniki, Agios Georgios: FOR SALE plane plot 382sm facade. It is located in…
€105,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Nea Vrasna, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. в Аспровальте. На территории с возможностью…
€700,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Аспровалта, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 600 кв.м. в Аспровальте. На территории под…
€85,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Аспровалта, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 705 кв.м. в Аспровальте. На территории подведена вода, …
€160,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Аспровалта, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1711 кв.м. в Аспровальте. На территории подведена вода,…
€120,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Аспровалта, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 370 кв.м. в Аспровальте. На территории подведена вода, …
€100,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Аспровалта, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1100 кв.м. в Аспровальте. На территории подведена вода,…
€90,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Аспровалта, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 66897 кв.м. в Аспровальте. На территории подведена вода…
€4,50 млн
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Nea Vrasna, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 500 кв.м. в Аспровальте. На территории под…
€110,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Nea Vrasna, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. в Аспровальте. На территории подведена вода, …
€75,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Аспровалта, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1663 кв.м. в Аспровальте. На территории с возможностью …
€120,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Аспровалта, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1080 кв.м. в Аспровальте. На территории ст…
€280,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Аспровалта, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1750 кв.м. в Аспровальте. На территории с возможностью …
€155,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Аспровалта, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4400 кв.м. в Аспровальте. На территории с возможностью …
€390,000
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL