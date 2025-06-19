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Коттеджи с видом на горы в Asprovalta, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 8 комнат в Asprovalta, Греция
Коттедж 8 комнат
Asprovalta, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Аспровальте. Второй этаж состоит из 2 спальн…
$495,423
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Агентство
Grekodom Development
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