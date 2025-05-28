Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Asprovalta
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Asprovalta, Греция

однокомнатные
4
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 8 комнат в Asprovalta, Греция
Квартира 8 комнат
Asprovalta, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Этаж 3/1
Продается дуплекс площадью 230 кв.м в Аспровальте. Дуплекс расположен на 3 уровнях. Первый э…
$290,563
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти