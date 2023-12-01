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Коммерческая недвижимость в Аспропиргос, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Аспропиргос, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Аспропиргос, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу коммерческое помещение площадью 1.000кв.м.,находится в районеАспропиргос
€1,000,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
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