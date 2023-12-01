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Жильё в Аспропиргос, Греция

1 объект найдено
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Аспропиргос, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Аспропиргос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Аттике на стадии строительства. Квартира расположена н…
€140,000
в месяц
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Grekodom Development
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