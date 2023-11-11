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Таунхаусы в Artemida, Греция

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4 объекта найдено
Таунхаус 4 спальни с furnishings в Artemida, Греция
Таунхаус 4 спальни с furnishings
Artemida, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€370,000
Таунхаус 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Artemida, Греция
Таунхаус 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Artemida, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
€525,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings в Artemida, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings
Artemida, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 259 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 259 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€800,000
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Artemida, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Artemida, Греция
Комнаты 1
Площадь 244 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 244 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€600,000
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