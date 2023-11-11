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Земельные участки в Artemida, Греция

8 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Artemida, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Artemida, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 900 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подве…
€650,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Artemida, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Artemida, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 230 кв.м. в Аттике. Участок находится в районе Лутса Во…
€75,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Artemida, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Artemida, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Земельный участок в котором есть возможность построить 1200 кв.м расположен в районе Артемида
€370,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Artemida, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Artemida, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Земельный участок на котором есть возможность построить 198 кв.м, расположен в районе Артемида
€230,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Artemida, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Artemida, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Участок расположен в городке Артемида
€180,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Artemida, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Artemida, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 455 кв.м. в Аттике. Участок находится в районеАртемида
€80,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Artemida, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Artemida, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 424 кв.м. в Аттике. На территории подведен…
€190,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Artemida, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Artemida, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Участок находится в районе Артемида
€135,000
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