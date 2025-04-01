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Дома с видом на море в Artemida, Греция

1 объект найдено
Коттедж 4 комнаты в Artemida, Греция
Коттедж 4 комнаты
Artemida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 95 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат,…
$199,734
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