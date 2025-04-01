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Дома с садом в Artemida, Греция

1 объект найдено
Дом 7 комнат в Artemida, Греция
Дом 7 комнат
Artemida, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 339 м²
Отличный отдельно стоящий дом с подвалом и мансардой. 450 м. от моря. В районе Агиос Николао…
$366,362
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