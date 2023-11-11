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Коммерческая недвижимость в Artemida, Греция

2 объекта найдено
Коммерческая 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Artemida, Греция
Коммерческая 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Artemida, Греция
Комнаты 4
Площадь 89 м²
Количество этажей 1
Данный объект недвижимости, предназначенный для коммерческого использования, расположен в го…
€163,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Artemida, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Artemida, Греция
Комнаты 1
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу здание, состоящее из 8 квартир всего лишь 150 м от песчаного пляжа А…
€220,000
Realting.com
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