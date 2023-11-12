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Квартиры в Арта, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Петас, Греция
Квартира 1 спальня
Петас, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Mpotsari ПРОДАЁТСЯ Квартира 1 Cпальня, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 50 m2, Цоколь э…
€75,000
Квартира 1 спальня с Spalni в Arta Municipality, Греция
Квартира 1 спальня с Spalni
Arta Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 1/3
The apartment is located in the complex of houses in Fourka village only 150 meters from the…
€60,000

Параметры недвижимости в Арта, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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