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Отели в периферийная единица Арта, Греция

коммерческая недвижимость
5
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2 объекта найдено
Отель в периферия Эпир, Греция
Отель
периферия Эпир, Греция
Площадь 600 м²
Предлагаем вашему вниманию превосходный мини-отель, находящийся в прекрасном и горномпоселке…
€1,50 млн
Отель 1 комната с furnishings в Skoupa, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Skoupa, Греция
Комнаты 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Предлагаем вашему вниманию превосходный мини-отель, находящийся в прекрасном и горномпоселке…
€1,50 млн
Realting.com
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