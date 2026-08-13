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Жилье в Arnea, Греция

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Arnea, Греция
Вилла 5 комнат
Arnea, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Этаж -1/-1
Добро пожаловать в этот красивый отдельно стоящий дом на продажу в Халкидики, Греция. Это св…
$1,14 млн
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Агентство
Halkidiki Properties
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