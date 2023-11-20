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Земельные участки в Аркалохорион, Греция

5 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Зинда, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Зинда, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4050 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€108,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Rousochoria, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Rousochoria, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Предлагается на продажу идеальный земельный участок в стратегическом месте недалеко от новог…
€96,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Патсидерос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Патсидерос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 9000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€190,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Кало Хорио, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Кало Хорио, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3300 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€80,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Архонтико, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Архонтико, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 15000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€300,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
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