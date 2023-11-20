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Коммерческая недвижимость в Аркалохорион, Греция

2 объекта найдено
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Thrapsanon, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Thrapsanon, Греция
Комнаты 1
Площадь 556 м²
Количество этажей 1
Продается здание в Аркалохори, Ираклион. Здание состоит из: - Подвал 170 кв.м с 2 кладовыми.…
€450,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Архонтико, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Архонтико, Греция
Комнаты 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается здание в центре городка Аркалохори, Ираклион.Здание состоит из:-Первый этаж: 2 ком…
€220,000
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
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