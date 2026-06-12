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Коттеджи с видом на горы в Arkalochori Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 2 спальни в Кало Хорио, Греция
Коттедж 2 спальни
Кало Хорио, Греция
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 82 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных …
$826,496
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Arkalochori Municipal Unit, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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