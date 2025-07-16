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Отели в Arkadii Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Отель в Zakynthos Municipality, Греция
Отель
Zakynthos Municipality, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Предлагается на продажу двухэтажное гостиничное здание площадью в 240 кв.м в поселке Мариней…
$576,073
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Grekodom Development
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