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Коттеджи в Аргостолион, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 12 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Компофекрата, Греция
Коттедж 12 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Компофекрата, Греция
Комнаты 21
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 570 м²
Количество этажей 5
Продается 5-этажный коттедж площадью 570 кв.м в Кефалонии. Первый этаж состоит из 4 спальных…
€1,98 млн
в месяц
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