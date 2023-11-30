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Земельные участки в Аргос, Греция

1 объект найдено
Земельные участки с парковкой, с лифтом, с камином в Astros Beach, Греция
Земельные участки с парковкой, с лифтом, с камином
Astros Beach, Греция
Площадь 2 м²
Равный и строительный сюжет. Со средним коэффициентом строительства 1,28, охват: 50% и высот…
€1,80 млн
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