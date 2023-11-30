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Коммерческая недвижимость в Аргос, Греция

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1 объект найдено
Другое 4 спальни с On Corner в Municipality of Argos and Mykines, Греция
Другое 4 спальни с On Corner
Municipality of Argos and Mykines, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 580 м²
For Sale -- Residential Other properties  -- Korinthia: Korinthia 580 Sq.m., 6 Bedrooms, Gro…
€380,000
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