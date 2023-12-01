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Земельные участки в Архангелос, Греция

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Архангелос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Архангелос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3680 кв.м. на острове Родос. На территории с возможност…
€270,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Архангелос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Архангелос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 2000 кв.м. на острове Родос. На территории…
€180,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с furnishings в Малон, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Малон, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на острове Родос. На территории подведена во…
€80,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Малон, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Малон, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 11000 кв.м. на острове Родос. Имеет вид на море. Участо…
€180,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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