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Виллы в Арханес, Греция

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3 объекта найдено
Вилла 4 комнаты с бассейном, с видом на горы в Kounavi, Греция
Вилла 4 комнаты с бассейном, с видом на горы
Kounavi, Греция
Комнаты 4
Площадь 194 м²
Количество этажей 1
Предлагаетсяна продажуочаровательная вилла с частным бассейном в Ираклионе, Крит.Представляе…
€650,000
Вилла 7 спален с бассейном, с furnishings в Patsides, Греция
Вилла 7 спален с бассейном, с furnishings
Patsides, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажная вилла площадью 550 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из одно…
€1,75 млн
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Арханес, Греция
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Арханес, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 235 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
€380,000
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