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Таунхаусы в Арханес, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Peza, Греция
Таунхаус 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Peza, Греция
Комнаты 3
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 126 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из о…
€350,000
Realting.com
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