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Земельные участки в Арханес, Греция

15 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии в Choudhetsi, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Choudhetsi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2300 кв.м. на острове Крит. Имеет вид на море
€200,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Peza, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Peza, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 23000 кв.м. на острове Крит. На территории…
€80,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Арханес, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Арханес, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 250 кв.м. на острове Крит. На территории с возможностью…
€220,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Patsides, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Patsides, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 790 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€140,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Арханес, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Арханес, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€120,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Kounavi, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kounavi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1800 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€100,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Kounavi, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kounavi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 585 кв.м. на острове Крит
€75,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Като Арханес, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Като Арханес, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8200 кв.м. на острове Крит
€350,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Kounavi, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kounavi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1340 кв.м. на острове Крит
€150,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Kounavi, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kounavi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2800 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€85,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Арханес, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Арханес, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Предлагается к продаже уникальный участок в Каталагари, Ираклион.Общая площадь 27000кв.м, зе…
€220,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Арханес, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Арханес, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€170,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Каталагари, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Каталагари, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10110 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€550,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Каталагари, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Каталагари, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3020 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€95,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Kounavi, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Kounavi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 869 кв.м. на острове Крит. На территории с возможностью…
€84,000
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