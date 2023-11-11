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Коттеджи в Арханес, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Choudhetsi, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Choudhetsi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 228 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 228 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж…
€150,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Patsides, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Patsides, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 144 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
€270,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Арханес, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Арханес, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 163 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€340,000
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