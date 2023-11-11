Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Коммерческая
  4. Арханес

Коммерческая недвижимость в Арханес, Греция

3 объекта найдено
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings в Арханес, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
Арханес, Греция
Комнаты 1
Площадь 228 м²
Количество этажей 1
Предлагаются на продажу три особняка в префектуре Ираклион. Они расположены в живописных пер…
€265,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Agios Vasilios, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agios Vasilios, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается открытая спортивная площадка с гоночной трассой BMX, стрелковым полем и кемпингом.…
€1,20 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Каталагари, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Каталагари, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 102 м²
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу объект недвижимости общей площадью 9000 м2 в регионе Ираклион, на Крит…
€2,70 млн
Realting.com
Перейти