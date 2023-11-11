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Квартиры в Арханес, Греция

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1 объект найдено
Квартира 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Kounavi, Греция
Квартира 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Kounavi, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Предлагаются на продажу, две независимые квартиры в префектуре Ираклион.Общая площадь обоих …
€172,000
Realting.com
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