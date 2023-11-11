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Жильё в Арханес, Греция

дома
7
8 объектов найдено
Вилла 4 комнаты с бассейном, с видом на горы в Kounavi, Греция
Вилла 4 комнаты с бассейном, с видом на горы
Kounavi, Греция
Комнаты 4
Площадь 194 м²
Количество этажей 1
Предлагаетсяна продажуочаровательная вилла с частным бассейном в Ираклионе, Крит.Представляе…
€650,000
Таунхаус 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Peza, Греция
Таунхаус 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Peza, Греция
Комнаты 3
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 126 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из о…
€350,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Choudhetsi, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Choudhetsi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 228 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 228 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж…
€150,000
Вилла 7 спален с бассейном, с furnishings в Patsides, Греция
Вилла 7 спален с бассейном, с furnishings
Patsides, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажная вилла площадью 550 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из одно…
€1,75 млн
Квартира 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Kounavi, Греция
Квартира 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Kounavi, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Предлагаются на продажу, две независимые квартиры в префектуре Ираклион.Общая площадь обоих …
€172,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Patsides, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Patsides, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 144 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
€270,000
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Арханес, Греция
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Арханес, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 235 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
€380,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Арханес, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Арханес, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 163 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€340,000
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