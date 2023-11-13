Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Коммерческая
  4. периферийная единица Аркадия

Коммерческая недвижимость в периферийная единица Аркадия, Греция

2 объекта найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Козмас, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Козмас, Греция
Комнаты 1
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 230 кв.м на полуострове Пелопоннес. У объекта есть камин, зона бар…
€130,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Gortynia, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Gortynia, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 325 м²
Количество этажей 1
Шале комлекс В горной Аркадии, всего два часа езды на автомобиле от столицы Греции Афин, на …
€4,00 млн
Realting.com
Перейти