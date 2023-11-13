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Квартиры в периферийная единица Аркадия, Греция

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3 объекта найдено
Квартира 3 спальни с мебелью, с террасой, на первой береговой линии в Municipal Unit of Tripoli, Греция
Квартира 3 спальни с мебелью, с террасой, на первой береговой линии
Municipal Unit of Tripoli, Греция
Комнаты 4
Площадь 153 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с пляжем и полями для гольфа, Пелопоннес, Греция Предлагаются меблирова…
€770,000
Квартира 3 комнаты с furnishings в Триполис, Греция
Квартира 3 комнаты с furnishings
Триполис, Греция
Комнаты 3
Площадь 235 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 235 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже …
€160,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Меркурий, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Меркурий, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 90 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
€100,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Аркадия, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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